Tahasang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na binudol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang sambayanang Pilipino sa isyu ng West Philippine Sea (WPS).

Sinabi ito ni Trillanes matapos aminin ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque sa interview ng Politiko_Ph na may kasunduan ang Duterte administration sa China na hindi magdadala ang Pilipinas ng mga materyales sa nakasadsad na barko sa Ayungil Shoal sa WPS.

“Maliwanag na siguro iyan. Inamin na ni Roque na si Duterte ang may deal with China re WPS. China na rin ang nauna na nagsabi na may agreement sila with Duterte na hindi aayusin ang BRP Sierra Madre. Dami nyo talaga nabudol,” diin ni Trillanes.

Kinastigo naman ni dating Senador Leila de Lima ang “gentleman’s agreement” ni Duterte kay Chinese President Xi Jinping dahil ipinapakita lang umano ng dating administrasyon ang kanilang “duplicity” matapos isekreto sa publiko ang kasunduan.

Aniya, tama lang na hindi sundin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kasunduang pinasok ng dating pangulo sa China.

“He has no way of complying with an agreement the details of which are subject to the recollection of those who knew about it, and therefore are highly unreliable. Parang utang lang yan na nilista sa hangin,” ani De Lima.

“In the end, a gentleman’s agreement heavily relies on the integrity of the parties, as the name implies. China should have known from the start that such an agreement with Duterte is useless, as he is definitely no gentleman, and even lies to, and deceives his own people,” dagdag pa ng dating senadora.