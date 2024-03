Inatasan ni Senador Raffy Tulfo ang Department of Information and Communications Technology (DICT) na tapusin sa loob ng isang buwan ang pagsisiyasat sa lotto system ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).

Ibinigay ni Tulfo ang ultimatum matapos aminin ng isang opisyal ng DICT na nakatengga ang pagsiyasat nila sa system ng PCSO dahil sumasailalim umano sa accreditation ng international body ang ahensiya.

Sa hearing ng Senate Committee on Games and Amusement noong nakaraang linggo, sinabi ni DICT Assistant Secretary Renato Paraiso na hindi nila maisagawa ang Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) sa e-lotto system dahil wala pang binibigay na permiso ang PCSO.

“We need access to their logs. We need access to their system,” katuwiran ni Paraiso.

“I think they are undergoing evaluation, accreditation with the international lottery system so that’s why it takes precedence with the VAPT testing to be conducted by the DICT,” paliwanag pa niya.

Hindi naman tinanggap ni Tulfo ang paliwanag ng DICT official dahil mas importante umano na masuri ang system ng PCSO kaysa sa kanilang accreditation.

“Mas importante siguro yung maging transparent sila sa lahat ng mga ginagawa nila, whether they are waiting for the accreditation” giit ni Tulfo.

Nais ng senador na hindi lang ang e-lotto ang isailalim sa VAPT kundi ang buong lotto system ng PCSO.

Isa lang ito sa isyung kinakalkal ng komite sa PCSO. Ang iba pa ay ang isyu ng route access na tanging ang general manager at assistant general manager ang binigyan lamang ng Pinoy Lotto Technologies Corporation.

Sinabi ni Tulfo na sa pamamagitan ng route access, maaaring ma-edit ang nanalo sa lotto pero mariin naman itong itinanggo ni PCSO general manager Mel Robles.