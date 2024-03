Ayaw pa magdetalye sa TV5 show: Willie Revillame ‘nambitin’

Ayon mismo sa isang malapit kay Willie Revillame, natuloy noong Tuesday ang meeting ng TV host/producer sa mga taga-MediaQuest Holdings na namamahala sa TV5.

Pero hindi pa raw ito nagkukuwento ng tungkol doon.

Galing daw sa Puerto Galera resort niya si Willie nang lumuwas ng Maynila para sa meeting sa mga tao ni Mr. Manny V. Pangilinan.

“Nag-chopper si Willie from Puerto Galera. Pero babalik din today (Wednesday). Wala pa nga siyang sinasabi kaya wala pa akong maikuwento tungkol sa meeting nila ng mga taga-MediaQuest ng TV5.

“Pero baka after Holy Week na magkukuwento si Willie.

“Ang dami rin kasi niyang mga ka-meeting after nung sa TV5,” tsika ng isang malapit kay Willie.

Feeling din namin ay after Holy Week na magkukuwento si Willie ng tungkol sa kanyang TV5 show.

So bibitinin muna tayo ni Willie, ha!

May duda rin kami na hindi pa agad-agad sasalang ang game show ni Willie sa TV5 dahil sa pagkakakilala namin sa TV host-producer ay gusto niya ng high tech na set at hindi naman agad-agad magagawa iyon.

Pero kahit wala pa ngang sinasabi si Willie at ang TV5 kung kailan ba talaga sasalang ang ‘Wowowin’ ay obvious naman na excited ang fans para sa pagbabalik-TV niya!

‘Yun naman ang importante, ang excitement ng fans na muling mapanood si Willie sa TV, ha!

Sure na sure na may malaking pasabog na inihahanda si Willie at ang TV5 para sa ‘Wowowin’.

Bongga!