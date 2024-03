Amasonang lider ng CPP-NPA, 2 todas sa engkuwentro

PATAY ang isang mataas na opisyal ng New Peoples Army (NPA) at dalawang miyembro nito matapos nilang makipagbakbakan sa tropa ng pamahalaan sa Rosario, Batangas noong Martes.

Nalagas sa puwersa ng teroristang grupo sina Junalice Arante-Isita, alyas Arya, lider ng Sub- Regional Military Area 4C ng Southern Tagalog Regional Party Committee ng CPP-NPA at mga galamay nito na sina Bernardo Bagaas, alyas John Pau, Logistic officer ng grupo at Erickson Bedonia alyas Ricky.

Sa ulat, nagkasa ng military operation ang tropa ng 59th Infantry Battalion ng 201st Infantry “Unifier” Brigade ng Philippine Army na pinamumunuan ni Brig. Gen. Erwin Alea sa Barangay Leviste, Rosario, Batangas nang nakasagupa nila ang grupo ni Isita.

Tumagal ng halos 30-minutong palitan ng putok ang dalawang kampo hanggang umatras ang mga rebelde patungong kabundukan at iniwan ang bangkay ng kanilang lider at dalawang kasama.

Narekober ng mga sundalo sa lugar ang isang M16 rifle, baby Armalite, Bushmaster rifle at mga gamit sa paggawa ng bomba.

Base sa impormasyon ng militar, si Isita ay asawa ng isa pang NPA lider na si Isagani Isita na napatay sa engkwentro noong Hulyo 30, 2023.

Political instructor din ito ng samahan na nagtapos ng high school sa Lipa National Science High School at nag-kolehiyo sa University of the Philippines-Manila.(Edwin Balasa)