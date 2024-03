ANIM na baybayin sa bansa ang kumpirmadong kontaminado ng red tide toxin.

Pinag-iingat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) ang publiko sa pagkain ng mga shellfish na makukuha sa baybayin ng Milagros sa Masbate, Dauis at Tagbilaran City sa Bohol, San Pedro Bay sa Samar at Matarinao Bay sa Eastern Samar, Dumanquillas Bay sa Zamboanga del Sur at San Benito sa Surigao del Norte.

Nagpa-alala ang ahensya na dahil sa natuklasang paralytic shellfish poison (PSP) sa anim na lugar, mapanganib at hindi pa rin ligtas kainin ang mga shellfish na mahahango sa nasabing mga katubigan.

Tiniyak naman ng BFAR na ligtas kumain ng mga isda, pusit, hipon at alimangong huli o nagmula sa nasabing karagatan.

Kailangan lamang anilang hugasan at lutuing mabuti ang mga ito bago kainin.

Ipinaliwanag ng BFAR na nakukuha ang lason ng red tide mula sa pagkain ng mga apektadong tahong, talaba, tulya, halaan, at iba pang laman dagat na nasa kabibe o shell.

Ilan naman sa mga sintomas ng epekto ng red tide toxin sa tao ay ang grabeng pagkahilo, pananakit ng tiyan, pagsusuka, diarrhea, pangangati ng bibig at mukha at kahirapan sa paghinga.