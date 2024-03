May 12 Palestino ang nasawi matapos silang malunod habang kinukuha ang inihulog na kahon ng mga pagkain sa karagatan ng Beit Lahia sa northern Gaza noong Lunes.

Sa ulat, nagmamadaling lumusong sa tubig ang mga Palestino para kunin ang mga initsang pagkain kahit hindi naman marunong lumangoy ang mga ito.

Sa pagnanais na makatulong sa mga nagugutom na Palestino, napilitan ang ilang bansa na i- airdrop ang kanilang mga tulong dahil isinara ng Israel ang mga border para daanan ng mga truck na magbibigay ng tulong sa mga ito.

Hindi naman malinaw kung anong bansa ang nagsagawa ng nasabing airdrop. Kabilang sa mga nagsasagawa ng airdrop para sa pagkain at iba pang pangangailangan ng mga Palestino ang Egypt, Germany, United Kingdom, US, Singapore, Jordan at United Arab Emirates (UAE).