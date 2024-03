Kinuwestiyon ng Akbayan Party ang panananahimik ni Vice President Sara Duterte sa agresibong aksiyon ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea.

Hamon ni Akbayan Party head Rafaela David, dapat umano ay magsalita ang bise presidente at iladlad ang kanyang posisyon sa ginagawa ng China sa WPS na bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas.

Ani David, dapat ay ipakita ni VP Duterte ang kanyang tapang para maipagtanggol ang soberanya ng bansa imbes na magbigay lang ng posisyon sa isyung kinasasangkutan ni Pastor Apollo Quiboloy.

“The Filipino people need real leaders, not traitors. The deafening silence of Vice President Duterte speaks volumes about her priorities,” diin ng Akbayan Party president nitong Martes.

“While she rushes to the defense of the morally questionable, she turns a blind eye to the plight of Filipinos facing aggression in our own waters. It’s time for VP Sara to show some courage and defend our sovereignty rather than seeking refuge in a traitorous silence that betrays the trust of the Filipino people,” dagdag pa nila.