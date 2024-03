Suportado ni House Assistant Majority Leader at Ako Bicol party-list Rep. Raul Angelo Bongalon ang panukala na magpasa ng supplemental budget para mapunan ang P9 bilyong kakulangan sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps).

Iginiit ni Bongalon ang pangangailangan na mapunan ang kakulangan na nag-ugat sa ginawang paglipat ng pondo ni Sen. Imee Marcos mula sa 4Ps patungo sa ibang programa ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa ilalim ng 2023 national budget.

“I strongly support this proposal to address the P9-billion deficit in the 4Ps. Batas po itong 4Ps, and we are mandated to fund its implementation. This will give justice to 4Ps beneficiaries who have been deprived of financial aid because of the deficit and the budget cut,” sabi ni Bongalon.

Kung mayroon umanong puwang sa pondo ng 4Ps ay nangangahulugan na mayroong mga pamilya na hindi nakatatanggap ng kanilang kinakailangang tulong na siyang layunin ng 4Ps Act (Republic Act 11310). (Billy Begas/Eralyn Prado)