SB19 Stell ibinidang si Regine Velasquez pa rin pinakamahusay

Very vocal ang SB19 member na si Stell Ajero na para sa kanya ay walang makakatalo sa husay ni Regine Velasquez-Alcasid pagdating sa pagbirit.

Gustong gusto rin niya ang kalidad ng boses ng misis ni Ogie Alcasid.

Isa sa favorite OPM songs ng ni Stell ang ‘Araw Gabi’ version ni Regine. Hindi kasi ang Asia’s Songbird ang original singer ng kantang gawa ng National Artist for Music na si Maestro Ryan Cayabyab.

At para patunayan na kabisado niya ang paboritong kanta ay inawit niya ito ng acapella sa blue carpet ng kauna-unahang BillboardPh Music Award.

Pinuri ng mga tao ang galing ni Stell sa pagkanta nito. Doon binanggit ng singer-composer na walang makakatalo kay Regine.

“Si Regine pa rin ang pinakamagaling at may pinakamagandang version ng ‘Araw Gabi’. Iba pa rin ‘pag si Regine ang kumanta,” hirit ng SB19 member.

Sa nasabing event din at flinex ni Stell ang bagong office ng SB19 at 1Z Entertainment. Mas inspired nga raw sila na gumawa ng mas marami pang kanta at choreography sa mga new dance steps na ipapauso nila. Proud nga raw siya sa bago nilang office, recording and dance studio in one.

Tsika pa ni Stell, marami raw siyang naka-line up na solo projects this year, pero tuloy na tuloy daw ang ‘SB19 Pagtatag Asian Tour’ ng grupo at sa darating nga na May 18-19 ang grand finale ng concert nila sa Araneta Coliseum.

Agad nga itong nag-trending sa social media matapos i-post ang poster ng concert sa X nitong Lunes ng gabi.

For sure, sold out ang 2-night concert na ito ng SB19.

Bongga! (Ogie N. Rodriguez)