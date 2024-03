Ruelle Canino kampeon sa Women’s Masters

Kinaldag ni Ruelle Canino si WIM Jan Jodilyn Fronda sa 11th at final round upang magreyna sa katatapos lang na Philippine National Chess Championships – Battle of Women’s Masters na nilaro sa City Hall ng Malolos, Bulacan nitong Sabado ng gabi.

Nakalikom si 15-year-old Canino ng 8.5 points matapos ang 62 moves ng English Opening sa event na may 12-player single round robin at ipinatupad ang 90 minutes plus 30 second increment format.

Lumanding sa second place si Fronda tangan ang walong puntos habang third place si WGM Janelle Mae Frayna na may seven points.

Hinamig ni six-time Asian Age Group champion Canino ang P85,000 premyo habang nasikwat nina Fronda at Frayna ang P52,000 at P40,000 ayon sa pagkakasunod sa tournament na binasbasan ng National Chess Federation of the Philippines (NCFP).

Maliban sa cash prizes, ang top three finishers ay magkakaroon ng tsansa na makasama sa Philippine team na lalaro sa FIDE World Chess Olympiad sa Setyembre 10 hanggang 23 sa Budapest, Hungary. (Elech Dawa)