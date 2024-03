Ilang kalsada ang isasara bilang daan sa isasagawang Alay Lakad ngayong taon kung saan inaasahang dadagsa ang mga deboto.

Inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng Antipolo ang mga ipatutupad na road closures at rerouting para sa naturang tradisyunal na religious activity.

Sinabi ni Mayor Casimiro `Jun’ Ynares III na ipatutupad ito mula 6 pm ng Huwebes Santo, March 28 hanggang March 29, Biyernes Santo ng 6am.

Isasara ang kalsada ng Tikling papuntang Shopwise; JP Rizal St.; P. Oliveros St.; ML Quezon St.; Carigma St.; San Jose St.; C. Lawis St.; Masangkay St.; Bonifacio St.; Dela Paz St.; Daang Bakal Rd; at ang Marigman at Cabrera Rd.

Ang traffic rerouting scheme ay ipapatupad sa mga light at heavy vehicles mula sa Poblacion, Antipolo at sa mga kalapit na bayan ng Teresa at Angono, papunta sa Marcos Highway at vice versa.

Pinapayuhan ang mga motorista na dumaan sa Circumferential Road; Sumulong Highway at Olalia Road.

Ang mga light vehicles naman mula sa Teresa pa-Maynila ay bukas sa M.L. Quezon Ext. pa-Mahabang Parang, Angono at Binangonan; maari namang dumaan sa Sapang Buho ang mga pa-Angono at Binangonan.

Samantala, ang Olalia Rd. at ang Blue Mountain ay gagawin pansamantalang one-way para sa mga pababa at isasara sa lahat ng uri ng sasakyan mula 6pm ng March 28 hanggang 6am ng March 29.

Ang mga kalsada naman ng Ortigas Avenue Extn. mula sa Rotonda ng Kaytikling paakyat ng Antipolo ay isasara sa lahat ng uri ng sasakyan at babantayan ito ng PNP.

Ayon pa kay Mayor Jun ay pansamantala munang hindi ipapatupad o lifted ang number coding scheme para sa mga tricycle sa mga nasabing araw kasabay ng paalala at pagbati nito sa lahat ng ligtas at mapagpalang Semana Santa.