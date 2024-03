Paolo Contis willing makatrabaho mga taga-‘It’s Showtime’

Walang bitterness si Paolo Contis kahit na ang ‘It’s Showtime’ na ang tuluyang pumalit sa binakanteng timeslot ng ‘Tahanang Pinakamasaya’, na isa nga siya sa naging main hosts.

Willing nga raw si Paolo na makatrabaho ang hosts ng Kapamilya noontime show.

Si Ogie Alcasid nga ay nakatrabaho na rin naman niya noon sa GMA-7.

Work is work nga raw kaya walang dahilan para tumanggi si Paolo.

Marami rin ang pumuri kay Paolo nang sabihin niya na, “I’m very happy na mayroon silang lugar (sa Siyete).”

Sabi naman ng ibang netizen, what if kung si Paolo ang isalang ng GMA Network sa ‘It’s Showtime’ bilang regular host?

Ang bongga lang kung makaka-bardagulan ni Vice Ganda si Paolo sa kanilang noontime show.

Kung matatandaan, may tsikang lumabas na may usapan ang ABS-CBN Studios at ang Kapuso Network na sasamahan ng Kapuso stars ang ‘It’s Showtime’.

Magandang idea rin na isama si Paolo sa Kapamilya noontime show na mapapanood na sa Channel 7 simula sa April 6, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)