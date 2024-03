P20.4M tobats nasabat sa drug bust

ARESTADO ang isang hinihinalang miyembro ng sindikato sa ilegal na droga matapos masamsam dito ang higit P20 milyon halaga ng umano’y shabu sa Pasay City noong Lunes.

Ayon kay Police Brig. General Dionisio Bartolome, hepe ng Philippine National Police-Drug Enforcement Group (PNP-DEG), nadakip ang suspek na si Mohammad Tammy Bagatao, alyas Joseph Manasseh Accogido, 51 anyos, ng Capilan st, Barangay San Antonio, San Francisco Del Monte (SFDM), Bulacan sa Central Mall Exchange Center sa kahabaan ng Domestic Road, Pasay City bandang alas-singko nang hapon.

Nakuha ng mga tauhan ng PDEG at NAIA – Anti Illegal Drugs Interdiction Task Group sa suspek ang nasa tatlong kilo ng umano’y shabu na nakalagay sa tatlong transparent pouch ng whey protein mula sa Vancouver, Canada at may street value na P20.4 milyon.

Dinala ang suspek sa tanggapan ng PDEG sa Camp Crame para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso laban dito.

(Edwin Balasa)