Nesthy Petecio posible sumailalim uli sa checkup ng kaliwang mata

POSIBLENG sumailalim sa panibagong pagsusuri sa mata si 2020+1 Tokyo Olympics silver medalist at 2024 Paris-bound boxer Nesthy Petecio lalo pa’t daraan sa matinding pagsasanay para sa Summer Olympics ngayong darating na Hulyo sa bansang France.

Inaasahan ng 2019 Ulan-Ude World women’s featherweight titlist na maaaring tumindi pa ang mararanasan nitong problema sa kanyang kaliwang mata sakaling aksidenteng tamaan ito sa ensayo lalo pa’t mas iigting ang kanilang preparasyon upang hanapin ang kauna-unahang gintong medalya ng Philippine national boxing sa Olympiad.

Ang 31-anyos na tubong Santa Cruz, Davao del Sur ang itinuturing na kauna-unahang babaeng boksingero sa Olympics na nagwagi ng medalya sa larangan ng boksing, subalit tulad ng ibang mga nag-aasam ng tagumpay at karangalan sa kanilang isports, patuloy itong may iniinda sa kanyang katawan, maging ang isang muscle injury sa kanyang kaliwang kamao.

“[Nagawa] na naming magpacheck-up sa isang eye center, pinuntahan talaga namin ni coach Mitchell (Martinez) iyun, kaya iyon medyo nag-okay naman iyung mata ko sana magtuloy-tuloy na (pero) malaman ko iyon by next week kung matamaan siya kung babalik pa,” kwento ni Petecio sa naturang injury na natamo niya mula sa pagsabak sa First Olympic Qualification sa Italy. (Gerard Arce)