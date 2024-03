Mga pulis sa hulidap, kotong timbog sa tulong ng GCash

Nasukol ang apat na tauhan ng Quezon City Police District (QCPD) sa tulong ng finance super app na GCash, kasunod ng mga reklamo ng detainees ng umano’y panghoholdap at pangongotong kapalit ng kanilang pagpapalaya nang wala umanong kaso.

Kasama sa reklamo ang hindi awtorisadong paglilipat ng pera mula sa GCash ng mga nahuli habang nasa kustodiya ng mga inarestong pulis.

Ayon sa unang nagreklamo na kinilalang si alyas ‘Gabi’, sila ay nahuli ng mga suspek para sa ilegal na sugal. Sila ay dinala sa kanilang baraks matapos kunin ang perang pangsugal na umabot sa P75,000. Pinalabas nang walang kaso at ibinalik ang nakumpiskang cellphone. Dito natuklasan ni Gabi na may hindi awtorisadong paglipat ng pera mula sa kanyang GCash account na nagkakahalaga ng P11,929 patungo sa isa pang GCash account, habang ang kanyang cellphone ay nasa kustodiya ng mga pinaghihinalaang pulis.

Samantala, ang anak ni Gabi na si alyas ‘Maglasang’ ay nagbayad ng P5,000 cash sa mga pulis kapalit ng kanyang pagpapalaya nang walang anumang kaso.

Bilang bahagi ng patuloy nitong inisyatiba upang magbigay-aral sa publiko sa kaligtasan habang nakikipagtransaksyon online, patuloy na paalala ng nangungunang finance super app na GCash sa kanilang mga user na maging mas mapanuri at maingat sa iba’t ibang paraan ng panlilinlang, pandaraya, at cybercrime at magsumbong sa mga awtoridad sakaling may posibleng di awtorisadong pag-access sa kanilang mga smartphone habang nasa kustodiya ng iba.

Para sa assistance, makipag-ugnayan sa PNP-ACG sa kanilang hotlines sa (02) 8414-1560, 0998-598-8116 o mag-email sa acg@pnp.gov.ph

Para mag-report ng scams, bisitahin ang official GCash Help Center sa app o sa help.gcash.com, i-message si Gigi, at i-type ang “I want to report a scam.” Hindi magpapadala ang GCash ng private messages para tanungin ang personal information lalo na ang MPIN at OTP. Puwede ring tumawag ang mga customers sa official GCash hotline sa 2882 para sa iba pang concerns.

Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang http://www.gcash.com.ph