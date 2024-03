Maynila, sa mga kuko ng kadiliman

Sa Maynila, mahirap ipagwalang-bahala ang dilim na tila nilalamon ng buo ang ilang bahagi ng lungsod. Ang kadilimang ito ay hindi lamang kakulangan ng liwanag. Ito ay isang problema na ginagawang mas malamang ang krimen.

Kapag sumapit ang gabi sa Maynila, ang ilang mga kalye at eskinita ay nagiging madilim na lumilikha ng mga taguan para sa mga taong gustong gumawa ng masama. Maaaring gamitin ng mga kriminal ang mga madilim na lugar na ito upang magtago at gumawa ng pagnanakaw o pananakit ng iba. Bukod rito, ang kadiliman ay nagpaparamdam din ito ng takot at kawalan ng kaligtasan sa mga tao. Isipin na naglalakad pauwi mula sa trabaho o paaralan kapag madilim. Hindi ito magandang pakiramdam. Maraming tao ang nakadarama ng ganitong takot gabi-gabi dahil sa sobrang dilim ng ilang bahagi ng lungsod.

Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga lugar na may maliwanag na ilaw ay may mas kaunting krimen. Kapag may liwanag, mas madaling makita ng mga tao ang nangyayari sa kanilang paligid. Ito rin ay nagpapahirap sa mga kriminal na magtago o makatakas. Ngunit sa madilim na lugar ng Maynila, ang mga kriminal ang may kapangyarihan. Madali silang makisama sa mga anino at makawala sa kanilang mga krimen.

Ang kadiliman ay nagpapakita rin ng mas malaking problema, na ang ilang bahagi ng lungsod ay tila napapabayaan. Ang mga madilim na lugar na ito ay kadalasang nasa mahihirap na kapitbahayan. Hindi patas na ang ilang mga tao ay kailangang mamuhay sa dilim habang ang iba ay nag-e-enjoy sa maliwanag na kalye.

Kaya, ano ang maaaring gawin sa problemang ito? Simple lang, kailangang kumilos ng pamahalaang lungsod. May kapangyarihan silang maglagay ng mga karagdagang ilaw sa kalye at pagandahin ang ilang bahagi ng Maynila, kagaya ng kahabaan ng Quirino Avenue. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa paglalagay ng mga ilaw, ito rin ay tungkol sa pakikinig sa taong-bayan. Kailangang makipagtulungan ng pamahalaan sa mga komunidad upang maunawaan ang kanilang mga pangangailangan at alalahanin. Kailangan nilang isali ang mga residente sa mga desisyon tungkol sa kung saan dapat maglagay ng mga ilaw at kung paano nila mapapabuti ang kaligtasan nang magkasama.

Ang pakikilahok sa komunidad ay susi sa paggawa ng mga pangmatagalang pagbabago. Kapag naramdaman ng mga tao na mayroon silang boses sa kung ano ang nangyayari sa kanilang mga kapitbahayan, mas malamang na sila ang magmay-ari at mangalaga sa kanilang kapaligiran. Hahantong ito sa mas malakas, mas ligtas na mga komunidad kung saan ang bawat isa ay tumitingin sa isa’t isa.

Ang pagpapabuti ng ilaw sa Maynila ay hindi lamang isang panandaliang pag-aayos. Ito ay isang pamumuhunan sa kinabukasan ng lungsod. Kapag nakakaramdam ng ligtas ang mga tao, mas malamang na lumabas sila at mag-enjoy sa mga pampublikong espasyo. Mapapalakas nito ang mga lokal na negosyo at gawing mas masigla at matitirahan ang Maynila para sa lahat.

Ang kadiliman sa Maynila ay isang seryosong problema na kailangang tugunan.

Ang opinyon sa artikulong ito ay pawang akin at hindi kumakatawan kaninuman o sa anumang organisasyon.