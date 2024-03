Kevin Durant, Suns nalusaw sa Spurs

SIDELINED ng sprained left ankle si Victor Wembanyama, binalikat nina Jeremy Sochan at Devin Vassell ang San Antonio Spurs para resbakan ang Phoenix Suns 104-102 Lunes ng gabi.

Tumapos ng tig-26 points sina Vassell at Sochan na kumalawit pa ng career-high 18 rebounds.

“Disappointed,” bulalas ni Phoenix guard Bradley Beal. “We definitely laid an egg. We came in, thought it was going to be easy, no Wemby …”

Tapon sa basurahan ang 36 points ni Devin Booker at 29 ni Kevin Durant sa Suns, inilampaso ang Spurs 131-106 noong Linggo. Naka-9 points lang si Beal, umeksit may 3 minutes pa sa laro nang abutin ng right ring finger sprain.

Na-outscore ng Suns ang Spurs 14-7 sa final 5 minutes, pero sapat ang 3-pointer ni Sochan 29 seconds na lang para itakas ang panalo.

Sa final seconds, sablay ang pampanalo sanang 3-pointers nina Booker at Durant.

No. 8 sa West ang Suns (32-40), samantalang kulelat sa conference ang San Antonio (16-56).

Kailangan pa naman ng Phoenix ang panalo lalo’t percentage points lang sila sa No. 6 Sacramento at Dallas na parehong 41-29. Hanggang sixth lang ang makakasiguro ng playoff spot pagkatapos ng regular season, dadaan sa paly-in ang 7th-10th para pag-agawan ang huling dalawang silya sa first round.

(Vladi Eduarte)