Hubo’t hubad matulog: Ivana Alawi tinangging nagdadala ng lalaki sa kuwarto

Bongga talaga si Ivana Alawi, na kahit isang araw pa lang ang vlog niya, halos maka-1 milyon na!

Tulad nga sa latest content niya sa kanyang YouTube channel, na kung saan pinasyal nga niya ang mga fan niya sa tinutuluyan niya ngayong condo.

Ang bongga siyempre ng unit niya, dahil may sariling elevator. Kumbaga, isang unit lang sa bawat floor, kaya diretso na agad sa mismong bahay mo.

At siyempre, ang inaabangan ng marami sa kanyang condo unit tour ay ang kanyang bedroom.

“Welcome to my bedroom. This is all where the magic happens!

“Naks! Hahahaha!” sabi ni Ivana.

“Hoy, hindi pa naman ako nagdadala ng lalaki dito!” hirit niya.

“Pero dito talaga ako natutulog!” patawa-tawang chika pa rin niya.

“Walang magic dito, kundi matulog!” paglilinaw niya.

Kaaliw rin si Ivana, dahil sa corner ng room niya na kung saan ay dapat nagbabasa siya, heto ang chika niya.

“Never akong umupo dito, kasi pang-reading siya. Hindi naman ako nagbabasa.

“Ito (libro) ninakaw ko sa kuwarto ni Mona. Nakakahiya kasi, itu-tour ko kayo, tapos walang laman ang ano ko. So, para kunyari mukha akong matalino, pero hindi naman talaga ako nagbabasa ng libro.

“Ibabalik ko rin naman after ng vlog. Never pa akong nakabasa ng isang buong libro,” esplika niya.

At siyempre, may part din sa room niya na may naka-set up na computer.

“Dito ako naglalaro ng valorant!” sey niya.

“Adik ‘yan, grabe!” sabi ni Mona patungkol kay Ivana.

“Uy grabe. Huwag mong sabihin ng ganun. Huwag mong sasabihin na adik. Baka sabihin nila wala akong ginagawa kundi maglaro,” chika ni Ivana.

“Basta mahilig ako mag-valorant. Kaya ko siyang laruin ng 12 hours!” sey ni Ivana.

“More!” hirit ni Mona, na tinawanan na lang ni Ivana.

At siyempre, pinasilip din ang closet, na sabi nga niya, hindi kasya ang mga damit, gamit niya, kaya nasa ibang kuwarto pa ang iba.

“Dito ako naghuhubad!” sabi ni Ivana.

Super proud din siyang pinasilip ang kanyang mga panty, at nag-iisang bra.

“Isa lang talaga ang bra ko! Hahahaha!” sey ni Ivana.

“Malinis ‘yan, ha!” sabi naman niya sa panty na binubulatlat niya.

Pinakita rin niya ang mga pantulog niya tulad ng mga t-shirt, shorts, pajama.

“Pero usually hindi naman ako nagdadamit talaga, ‘pag natutulog. ‘Pag mag-isa lang ako. Pangit naman kung nakahubad ako, tapos may kasama!” patawa-tawang sey niya.

Siyempre, aliw na naman ang mga fan ni Ivana, at kung ano-ano na naman ang tumakbo sa isip nila. Lalo na ang mga boylet, na naiisip na hubo’t hubad si Ivana habang natutulog, ha!

Kaloka!