UMAABOT sa 49,125 police officer ang umangat sa susunod na ranggo sa ilalim ng 2023 Regular Promotion at 2024 Police Lt. Colonel Continuous Promotion Program, ayon sa Philippine National Police (PNP) kahapon.

Sa ulat ng PNP Directorate for Personnel and Records Management (DPRM), 161 sa mga ito ang promoted bilang Police Lieutenant Colonel; Police Major, 467; Police Captain, 853 ; Police Lieutenant, 2,442; Police Executive Master Sergeant (PEMS), 4,282; Police Chief Master Sergeant (PCMS), 5,334; Police Senior Master Sergeant (PSMS), 6,116; at 11,426 bilang Police Master Sergeant (PMSg).

Pinangasiwaan ng mga Regional at Provincial Director ang sabayang seremonya sa 17 Police Regional Office at Police Provincial Office noong Lunes.

Nasa 2,027 namang bagong na-promote na personal sa National Headquarters sa Camp Crame ang pinangunahan ni PNP chief General Benjamin Acorda na sinaksihan ng kanilang pamilya at kaibigan.

Sa kanyang mensahe, hiniling ni Acorda sa mga bagong na-promote na pulis na lalo pang pagbutihin ang kanilang tungkulin dahil kasabay ng pag-angat ng kanilang ranggo ay ang kaakibat na karagdagang responsibilidad sa pagtataguyod ng mga prinsipyo ng integridad at propesyonalismo sa kanilang hanay.

(Edwin Balasa)