Daniel Padilla binati ng happy birthday si Kathryn Bernardo

Nagdiriwang sa kagalakan ang KathNiel fans sa online world dahil sa simpleng Instagram story post ni Daniel Padilla. Cryptic post ‘yon para batiin si Kathryn Bernardo.

Hinintay talaga ni Daniel na sumapit ang unang minuto ng March 26 para i-post iyon sa kanyang IG post.

In Japanese characters ang ginamit na font ni Deej na ang ibig sabihin ay “Happy Birthday to you,” at may sunflower icon pa ang caption niya.

Paboritong flower ni Kath ang sunflower at ito ang laging ibinibigay ng aktor sa dating kasintahan.

Ginamitan ng aktor ng Picsart app ‘yung photo na ginamit niya sa pinag-uusapang pagbati niya sa dating kasintahan. Kahit sobrang edited at hindi man actual photo ‘yung pinost niya, aninag pa rin kung sino ang nasa picture. Hindi maitatangging si Kathryn at ang alaga nilang aso na si Summer iyon.

Marami ang pumuri sa ginawang iyon ni Deej para kay Kathryn.

“Nakaka-proud ka DJ, ang tapang mo kahit alam mo kung ano na naman ang balik nito sa iyo. Mahigpit na yakap Daniel.”

“He knows the consequences of posting that IGs. But he doesn’t care anymore. Maybe this is also his way of letting go, of moving on. Saludo kami sa katapangan mo DJ.”

“Ganyan siya kabuti. No bad blood. The world doesn’t deserve you DJ.”

Pero may netizens, fans din ang hindi nagustuhan ang ginawang ito ng aktor. Ginawa siyang pulutan ng mga bashers.

“Remember that you had so many chances when you were together but wasted it. Wag si Kath, wag kami Daniel.”

“Can Daniel Padilla leave Kathryn alone? It’s your fault why you two broke up. So embarrassing DJ, stop it!”

“DJP papansin! KSP.”

Anyway, malabong makalimutan ni Daniel ang birthday ng dating girlfriend. Bukod kasi sa almost 12 years nilang pagse-celebrate nito together ay parehong 26 ang date ng birthday nilang dalawa at magkasunod ang buwan. March 26 si Kathryn at April 26 naman ang birthday ni Deej.

Next month ay magdiriwang naman ang panganay na anak ni Karla Estrada ng 29th birthday.

Samantala, spotted si Daniel kasama ang kanyang handler sa Star Magic sa ABS-CBN building at nakipag meeting sa kanilang big bosses na sina Direk Lauren Dyogi at Cory Vidanes.

Mukhang ready na ang aktor sa kanyang mga gagawing proyekto.

Kalat na kalat din sa X na isa ang aktor sa mga uupong judge sa season 7 ng ‘Pilipinas Got Talent’.

Wish nga ng fans na bukod sa mga pinagkakaabalahang mga negosyo ay makita na nila ulit sa big screen at TV si Daniel.

‘Yun na!