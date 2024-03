Classic Cup II tiyak bebenta

MAGKAKAMPIHAN sina Moderne Cong at Robin Hood paglahok nila sa tiyak na papatok sa bentahan na 2024 Philracom “Classic Cup II” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa darating na Linggo.

May distansiyang 1,800 metro, nakatokang rumenda kay Moderne Cong si jockey Andreu Villegas habang ang hineteng si Jomer Estorque ang papatong kay Robin Hood para harapin ang apat pang kabayong inaasahang lalahok.

Nakalaan ang P700,000 guaranteed prize, ang ibang kakarera ay sina Chrome Bell, La Republika, Secretary at Sophisticated sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

Ayon sa komento ng mga karerista, posibleng si Chrome Bell na gagabayan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez ang magiging mahigpit na karibal nina Moderne Cong at Robin Hood.

Hahamigin ng owner ng unang kabayong tatawid sa meta ang P420,000, mapupunta sa second placer ang P157,500 habang P87,500 at P35,000 ang third at fourth ayon sa pagkakasunod.

Magbubulsa rin ang breeder ng mananalong kabayo ng P35,000 habang P21,000 at P14,000 ang second at third.

(Elech Dawa)