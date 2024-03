Brooke Van Sickle, Petro Gazz balik dating angas sa paluan

Mga laro sa Abril 2: (PhilSports Arena)

4:00pm – Akari Chargers vs PLDT

6:00pm – Galeries Tower vs Choco Mucho

Ibinawi ni Brooke Van Sickle ang ngitngit ng Petro Gazz Angels sa pagkakadungis ng kanilang kartada kamakailan sa pagbigo sa nakaharap na Capital1 sa straight sets 25-11, 25-19, 25-14 upang patatagin ang kanilang puwesto sa nalalapit na semifinal battle sa 2024 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference Martes sa PhilSports Arena sa Lungsod ng Pasig.

Nagtala ang US NCAA Division 1 player na si Van Sickle ng kabuuang 19 puntos mula sa 15 attacks, 1 block at 3 aces upang ibawi ang Petro Gazz mula sa matinding limang set na pagkatalo sa Chery Tiggo kamakailan at makisalo sa pagkapit sa liderato ng 12 koponang torneo.

“It’s good to get a win coming off a loss, I’m really proud of my team for being able to bounce back the way we did,” sabi ni Van Sickle na muling pinanumuan ang Petro Gazz kabuuang 5 panalo at 1 talo.

Ikinatuwa din ni Van Sickle ang pagtulong ng kanyang mga kakampi para makaahon sa kabiguan. “I thought everyone did such a fantastic job,” sabi nito habang hindi binabalewala ang kalaban na Capital1 sa posibleng pagtatala ng upset.

“It doesn’t matter who the other team is. Capital1 is a very scrappy team. But as long as we stay focused, we can get things done,” sabi nito.

Tumulong si Jonah Sabete sa pagbuhos ng siyam na puntos habang si Remy Palma ay may pito at si Kecelyn Galdones at setter Ivy Perez ay nag-ambag ng tig-anim na puntos.

Humugot din si coach Koji Tsuzurabara ng pinagsamang 13 puntos mula sa limang iba pang manlalaro, kabilang ang apat mula kay Myla Pablo, na tinitiyak ang balanseng pagsisikap sa pagmamarka habang nagbibigay ng kinakailangang gabay sa mga mahahalagang yugto sa laban.

Bumagsak ang Solar Spikers sa 1-6 marka kung saan si Lourdes Clemente ang nanguna sa anim na puntos, si Heather Guino-o ay nagtapos na may limang marka, at sina Janeca Lana at Sydney Niegos ay nagdagdag ng tig-apat na puntos. (Lito Oredo)