BINI naka-2M na sa Spotify

Ang bongga ng Pinoy pop group na BINI, matapos nga na mag-viral sa social media, hayun at umabot sa 2 milyon streams sa Spotify ang kanilang kantang ‘Salamin, Salamin’.

Sabi nga ng fan account sa X na @BINI_SVTeam, nakuha nila ito sa loob lamang ng 17 araw, pinakamabilis na awitin nilang umabot sa 2 milyong streams.

Bukod pa rito, aabot na rin sa 1 milyong views sa YouTube ang music video ng ‘Salamin, Salamin’.

Nag-trending din ang BINI nang mag-perform ito sa ‘ASAP Natin ‘To’ noong Linggo (Marso 24).

Sa kabuuan, may 1.7 milyong monthly listeners na rin ang BINI sa Spotify.

Tuloy-tuloy rin ang achievements ngayon ng BINI dahil nakuha nito ang Rising Star Award sa Women in Music event ng Billboard Philippines.

Nagpasalamat naman si BINI Maloi sa parangal na ito at sa suporta ng kanilang mga fan.

“Thank you so much Billboard PH for the award! Pinag-hirapan natin ‘tong lahat. BINI is not BINI without everyone behind us, most especially to you, our dearest Blooms. You are our lifeline,” ani Maloi sa X.

Samantala, naglabas na rin ng seat map at ticket prices ang Star Music para sa unang solo concert ng BINI na gaganapin sa June 28. (Dondon Sermino)