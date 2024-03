Benepisyo para sa mga ‘no-work, no-pay’ na nanay

Bago nagtapos ang National Women’s Month ngayong buwan ng Marso, tayo po ay naghain ng panukalang batas na ang layunin ay mabigyan ng maternity cash benefit ang mga babaeng nagtatrabaho sa tinatawag na ‘informal sector.’

Sila po ang mga kababaihang hindi miyembro ng Social Security System o SSS. Karaniwan pong sila ay mga ‘no-work, no-pay’ na mga natatrabaho bilang mga street vendor, nagtitinda sa carinderia o namamasukan sa maliliit na salon, mga freelancer, self-employed at mga nagtatrabaho sa industriya ng turismo, agrikultura at music and entertainment.

Napag-iwanan na po sila pagdating sa pagbibigay ng maternity benefit. Sa pinakahuling batas na naipasa ng Kongreso at pinapatupad na ngayon, ang maternity leave ng mga babaeng miyembro ng SSS ay umaabot na sa 105 days.

Hindi nga naman lahat ay kayang magmiyembro sa SSS sa kadahilanang hindi sapat ang kanilang kita para magtabi pa ng iaambag buwan-buwan.

Kaya naman po tayo ay naghain ng bill para mabigyan ng kaukulang maternity benefit ang mga kababaihan sa informal sector.

Nang tayo po ay maimbitahan sa pagdiriwang ng Women’s Month sa Paranaque City noong Sabado, naikwento ko po ang tungkol sa panukalang batas na ito.

Sa atin pong House Bill (HB)10070, nakasaad na ang cash benefit para sa bawat panganganak ay katumbas ng 22 araw na minimum wage. Ito po ay base sa pagkalkula sa isang buwang pasahod.

Halimbawa po, kung ang buntis ay nagtatrabaho sa Metro Manila kung saan ang minimum wage sa kasalukuyan ay P610 kada araw, ang makukuha niyang maternity cash benefit ay P13,420.

Kapag sa Kabikulan, ang makukuhang maternity cash benefit ay P8,030 base sa minimum wage na P365 kada araw.

Magagamit po ng mga working nanay ang matatanggap na benepisyo para sa kanilang mga check-up, pambili ng gamot at vitamins at iba pang gastusin para sa isang malusog na pagbubuntis at panganganak.

Tinatayang may anim hanggang walong milyong kababaihan sa informal sector ang maaring mabenepisyuhan ng bill.

Sa huling pag-aaral, may 250,000 na kababaihan mula sa informal sector ang nanganganak kada taon.

Ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang naatasan sa ilalim ng bill na magpatupad ng programa at mamahagi ng maternity cash benefit. Ang DSWD din ang maglalatag ng requirements para matukoy kung sinu-sino ang mga kwalipikadong mabigyan ng benepisyo.

Pinanukala natin sa bill na kunin mula sa mga nakolektang excise tax ng mga sin products ang gagamiting pondo para sa maternity cash benefit program. Kasama po sa mga sin products ang sigarilyo, alak, vape at mga sweetened beverages tulad ng soft drink. Maaring dagdagan mula sa pambansang badyet ang alokasyon para sa programang ito.

Noong 2021 ay P260 bilyong piso ang nakolektang sin taxes na ang malaking bahagi ay ginagamit para sa mga programang pangkalusugan. Kapag naging batas na ang ating bill ay maisasama na po rito ang maternity cash benefit ng mga ‘no-work, no-pay’ na mga nanay.

Hindi po matatawaran ang ambag ng informal sector sa ating ekonomiya kung saan halos kalahati ng bilang ay mga kababaihan. May P5.7 trilyong piso ang naiambag sa ekonomiya ng informal sector base sa datos na naitala noong 2018.

Walang dudang mahalagang bahagi ng ekonomiya ang informal sector kaya naman dapat ay masuklian ng mga karampatang benepisyo ang mga nasa likod nito, lalo na ang mga kababaihang tahimik pero masisipag na kumakayod araw-araw para may maipangtustos sa gastusin ng kanilang mga pamilya.

***

Ngayong linggo po pala ay simula na ng Holy Week. Mag-ingat po kung tayo ay maglalakbay at magsasagawa ng Visita Iglesia. Sana po ay maging mataimtim at makahulugan ang ating paggunita ng Semana Santa.