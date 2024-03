Bea Alonzo ang bongga ng farm

Nasa Zambales farm ngayon ang pamilya ni Bea Alonzo. Hanggang Easter Sunday raw sila roon.

Wala naman ang Kapuso actress dahil nasa Singapore at may pictorial daw.

Hindi pa sure ang tinanong namin kung susunod ba si Bea sa kanyang farm para makasama ang kanyang pamilya ngayong Holy Week.

Super workaholic din kasi si Bea at bago nga nag-Singapore ay halos araw-araw rin ang taping para sa bago niyang teleserye sa GMA-7, ang ‘Widow’s War’.

Anyway, sabi ng isang naimbitahan ng nanay (Mary Anne Ranollo) ni Bea sa kanilang farm, ang bongga raw ng lugar na iyon.

Sobrang napaganda na raw ng mag-inang Bea, Mary Anne, ha!

Eco-friendly rin daw ang farm ni Bea.

So nice!

Anyway, in the past ay madalas din ang ex-fiancé ni Bea na si Dominic Roque sa farm ng Kapuso actress.

***

Cesar Montano nag-Istanbul

Nakasabay namin sa Pags Lounge sa NAIA 3 si Cesar Montano noong March 20.

Nang makita kami ni Cesar ay nagtanong siya kung sino ang kasama namin.

“Sino kasama mo? Mag-Istanbul (Türkiye) ka rin?” tanong ni Cesar sa amin.

Pero sabi ko nga sa kanya, mag-isa lang ako.

Wala ring kasama si Cesar nang makita namin sa lounge.

Sa Instagram naman ni Cesar ay nakita namin ang video reel na pinost niya habang nasa Istanbul siya at tinag pa ang mga anak at partner niyang si Kath Angeles.