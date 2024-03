Babaeng taekwondo jin bugbog sa black belter

Walang habas na ginulpi at binugbog sa sparring session/training ng isang lokal na taekwondo coach ang student-athlete nitong si Jamie Salvador ng paaralang Jesus is Lord Colleges Foundation, Inc. sa Bulacan dahilan upang maospital at matrauma ang bata sa dinanas na paghihirap na nagaganap umano tuwing nagsasanay.

Inilahad lahat ni Salvador ang kanyang saloobin sa lumabas na statement sa social media, kung saan inilabas rin ang ‘sparring’ na naganap sa kanila ng isang black belter na taekwondo jin/coach, habang ipinakita rin ang nangyaring pagkaka-ospital ng naturang student-athlete na may tama ng mga pasa at gulpi sa mukha at katawan.

“’Di po ako makapagsabi kasi takot po ako, muntik na po akong mamatay dahil sa bugbog, binugbog po ako nang wala akong laban. Taekwondo training namin, hindi po ako makapagsalita dahil takot na takot ako sa coach namin, sobrang grabe iyung disiplina na ginagawa nila, halos mamatay na kami,” paglalahad ni Salvador sa viral Facebook post, kung saan naka-bandage ang ilong nito dulot ng matinding tinamong panggugulpi habang humahagulgol ito sa pisikal at emosyonal na dinulot ng naturang insidente.

Isiniwalat rin nito na hindi lamang siya ang nakakaranas ng sobrang pananakit at pang-aabuso, dahil natatakot lamang umano ang iba na mawalan ng benepisyo na ibinibigay ng naturang eskwelahan at coaching staff.

“Maraming bulag po na takot magsalita, gustong-gusto ko pong makulong iyung coach ko, grabe iyung epekto na ginawa nila sa akin, halos hindi na ako makabangon at makapasok sa paaralan kasi grabe iyung pambugbog sa amin. Gustong-gusto ko magsalita ngayon kasi sobrang drain na drain na po ako pero hindi ko na po kaya. ‘Di ko na po kaya iyung pinaggagawa ng mga coach, nalason po iyung utak namin, kasi sabi nila kailangan daw iyon sa taekwondo, kailangan daw pong mag-improve. Gusto kong mag-improve sa taekwondo pero grabe iyung ginagawa nilang disiplina.”

Makikita sa isa pang video na inuupakan nang husto ng isang lalaking naka-black belt na taekwondo jin si Salvador habang nasa isang sparring. Panay ang patama ng mga solidong sipa ng naturang lalaki sa ulo at katawan ng dalaga, kung saan hindi na patas at matindi ang mga binibitawang banat nito.

“Binugbog po ako na wala akong laban, ‘di ko kayang lumaban, wala akong magawa sa sarili ko, kasi inilalaban po ako sa lalaki na 70 kilos, kakasimula ko pa lang sa taekwondo, tapos lagi po akong binubugbog, para daw ako mag-improve sa taekwondo. Na-realize ko na mali po iyung ginagawa nila, wala akong magawa kasi varsity, tinatakot nila ako na baka tanggalin nila iyung scholar na kapag hindi ko ginawa iyung mga bagay na hindi ko kaya, sasabihin nilang tatanggalin iyung scholar ko,” paliwanag ni Salvador.

Hiningi naman ng Abante Sports ang panig ng Philippine Taekwondo Association (PTA) patungkol sa nangyaring insidente, subalit panonoorin at pag-aaralan muna nila ang naturang pangyayari.

“Today lang namain narinig ito. We’ll check it first po muna namin,” pahayag ni PTA secretary-general Rocky Samson kahapon. (Gerard Arce)