Tinatayang 3 milyong vaccine doses laban sa nakakahawang pertussis ang parating na sa Pilipinas, ayon sa Department of Health.

Ang parating na bakuna, tinatawag na pentavalent shots, ay magsisilbing proteksiyon din laban sa diphtheria, tetanus, hepatitis B at he-mophilus influenza type B.

Bumili rin ang DOH ng may 5 milyon pang doses para sa measles-rubella vaccine at inatasan na rin ni Health Secretary Teodoro Herbosa na madaliin ang pagpapamahagi ng may 1 milyon doses na idi-deliver.

Ito ay karagdagang bakuna sa 64,400 doses ng pentavalent at 2.6 milyon doses ng measles-rubella na ipinamamahagi ng DOH bilang proteksiyon sa mga bata.

Ayon kay Herbosa ang kanilang Regional Epidemiology and Surveillance Units sa DOH Centers for Health Development ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para malaman ang datos ng pertussis at tigdas sa kanilang mga nasasakupan. (Juliet de Loza-Cudia)