Mas mababa ang bilang ng bagyong inaasahang darating sa bansa ngayong taon dahil sa posibleng epekto ng La Niña sa huling quarter ng taon.

Gayunman, sinabi ni Analiza Solis, officer-in-charge ng climatology, agrometeorology ng Pagasa sa press briefing sa Malacañang na mas posible ang pagbuo ng potensiyal ng cyclone at maliit ang preparasyon sa panahon ng La Niña dahil mas maikli ang lead time o mas maiksi ang panahon na makapaghanda.

“By this year, mga around 13-16 na bagyo ang possible this year. So ibig sabihin maaaring below normal dahil mararamdaman kasi natin ‘yong possible effect ng La Niña this last quarter of the year so for now, 13-16 typhoons for this year ang ating predicted, which is below normal doon average na 19-20,” ani Solis.

Sinabi ni Solis na bagama’t mas kaunti ang inaasahang bagyong papasok sa bansa, hindi pa rin inaalis ang posibilidad na mayroong mga mapaminsalang bagyo na hahagupit sa Pilipinas dahil nasa kombinasyon ito ng epekto ng El Niño at La Niña.

“Laging may possibility na may mga bagyong mapaminsala, so not only in terms na malakas ‘yong hanging dulot nito or possible ‘yong medyo maraming ulan, so ‘yon ang kailangan nating paghandaan dahil narito tayo sa combined effects ng El Niño,” ani Solis. (Aileen Taliping)