Zanjoe Marudo, Ria Atayde kasal na

Nagulat ang mga netizen sa social media post ni Zanjoe Marudo na kasal na sila ni Ria Atayde.

Binahagi ng aktor sa nasabing post ang tatlong photos mula sa naganap na secret wedding nila ni Ria.

Una ang picture nila ni Ria na magka-holding hands, sumunod ang kanilang wedding cake na may dog and cat na designs, at ang huli ay ang photo nilang dalawa.

Sa kanyang caption ay binati niya si Ria para sa kaarawan nito na tinawag niyang ‘wife’.

“03.23.24. Happy Birthday, MY WIFE (with red heart emoji),” sey niya sa caption.

Nasa caption nga ang araw ng kanilang wedding na ika-32 na birthday rin ni Ria.

Kahit kasal na, wala pa ring kumpirmasyon mula sa bagong kasal ang balitang buntis na ang Kapamilya actress.

Marami naman ang natuwa na hanggang sa wedding ay para pa rin silang kambal ng kanyang kapatid na si Arjo Atayde dahil July lang last year naganap ang wedding nito kay Maine Mendoza.

Limited lamang ang comment section ng nasabing post ni Zanjoe sa Instagram kaya mga taga-showbiz lamang ang nakabati sa kanila.

Ilan sa mga artistang unang bumati ay sina Angelica Panganiban, Jake Ejercito, Jane Oineza, Zeinab Harake, Eula Valdes, at Patrick Garcia.

Three red heart emojis naman ang comment ng kanyang hipag na si Maine habang “OMGGGGGG (with 5 crying face emojis),” naman ang nasabi ni Isabelle Daza.

Sa ngayon ay wala pa ring post si Ria maliban sa shinare niyang Instagram story ni Maine kung saan pinost nito ang wedding picture niya at Zanjoe na magkayakap.

Congratulations, Mr. & Mrs. Marudo!