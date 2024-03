Xian kinulong sarili sa bahay

Maraming nakaka-miss kay Xian Lim. Nagtatanong kung ano ba talaga ang ginagawa niya sa buhay?

Napapansin kasi ng mga faney na hindi siya masyadong aktibo sa Instagram lately. At kung nagpu-post man siya, tungkol lang sa motor, gym ang pinapasilip niya.

Pero, ano ba talaga ang nangyayari kay Xian ngayon, matapos nga ang pag-amin sa hiwalayan nila ni Kim Chiu?

“Mga pinu-post ko is all about gym, fitness, nutrition. Wala, I’ve been staying home. I’ve been riding.

“Sa ibang nakakaalam, sinasabi ko naman sa mga interviews here and there, that I am writing and directing a film coming soon. I really hope you guys do see.

“That’s something you look forward too. So, it’s very exciting.

“So I just been…kinukulong ko lang talaga ang sarili ko.

“Heto na naman ako, marami na naman akong sinasabi!

“I try to diversify it more na, hindi lang puro work out, motor ang ginagawa ko. Thank you guys, love you all…” pangako ni Xian sa kanyang mga follower.

Anyway, huling beses na nakita ko nga si Xian ay sa presscon pa ng serye nila ni Jennylyn Mercado, at ang dami ngang umaawat na chikahin siya tungkol sa kanila ni Kim.

Oh, hayan, bukod sa pagsusulat ng kuwento, at pagdidirek, ang ikulong ang sarili, ang madalas niyang ginagawa, ha! (Dondon Sermino)