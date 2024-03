Vice naglihim sa mga host ng ‘It’s Showtime’

Nilabas ni Vice Ganda ang kanyang latest vlog tungkol sa naganap na contract signing ng GMA Network at ABS-CBN Studios.

Sa umpisa ng nasabing vlog ay pinakita ang mga kaganapan sa dressing room bago sila tumungo sa GMA . Pati na ang pakikipagkulitan ni Meme Vice sa mga kasamahan niyang hosts sa ‘It’s Showtime’ na sina Jhong Hilario, Ogie Alcasid, MC, Anne Curtis at sa asawa niyang si Ion Perez.

Pinakita rin niya ang mga naganap sa mismong contract signing pero ang pinag-usapan ng mga netizen ay ang naganap na celebratory dinner after ng mga kaganapan nila sa GMA.

Sa nasabi kasing dinner ay kinausap niya ang isa sa mga original host ng noontime show na si Vhong .Ikinuwento nito na hindi ipinaalam sa kanila ni Vice ang mga nangyayaring negosasyon sa pagitan ng mga Kapamilya at Kapuso bosses.

“Imaginin mo, kung alam ko lang ‘yung alam mo, paano ako magtatrabaho? Kaya bilib ako sa’yo,” sey ni Vhong kay meme Vice.

Dagdag pa ni Vhong, “Kasi na-handle mo na nagpapasaya ka pa rin ng tao sa kabila ng pinagdadaanan natin. Kaya sabi ko, buti na lang ‘di kami involved doon or else…”

Hirit ni Meme Vice, “’Di na kayo papasok.”

“Live tayo, eh. Paano ka magpapatawa? Kaya sinasabi ko na, ‘saglit lang, ang sakit ng tiyan ko,” sey pa ni Vhong.

Sey naman ni Meme Vice, “Kasi ‘yung journey niito bago magkapirmahan, ‘di namin kinukuwento sa kanila kasi marami siyang alon.

“Buti pang ‘di nila alam kasi mahirap mag-work! Para happy lang ‘yung team, kaya noong nalaman nila happy na rin ‘yung result.”

Sa huli ay nagpasalamat si Vhong sa kanyang Bred na si Meme Vice.

“Thank you Bred kasi inabsorb mo na lang lahat para sa amin para ako na sige, aakuin ko na ‘tong mga pinagdadaanan ng management. Basta nakita ko kayong okay kayo, okay na rin ako.”

Ang saya-saya nga ng dinner na iyon kung saan tinukso pa nila si Anne na papasok na ito sa show ng apat na beses sa isang linggo. (Byx Almacen)