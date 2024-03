Tots Carlos, Creamline puntirya solo top spot

Standings W L

Creamline 5 1

Choco Mucho 5 1

PLDT 5 1

Cignal 4 1

Petro Gazz 4 2

Chery Tiggo 4 2

Farm Fresh 2 4

Akari 2 4

NXLed 1 4

Galeries Tower 1 4

Capital1 1 5

Strong Group 0 6

Mga laro Martes: (PhilSports Arena)

2:00pm – Petro Gazz vs Capital1

4:00pm – Chery Tiggo vs NxLED

6:00pm – Cignal HD vs Creamline

Masusubok muli ang katatagan nina Diana Mae “Tots” Carlos at Kyle Angela Negrito ng defending champion Creamline Cool Smashers sa pagsagupa nito ngayong hapon sa naghahangad makisalo sa liderato na Cighag HD Spikers sa 2024 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference eliminations sa PhilSports Arena sa Pasig.

Huling nagtala si Carlos ng 14 puntos upang ibalikwas ang asam ang ikatlong sunod na All-Filipino title ng Cool Smashers sa pagkakadungis sa kartada kung saan tumulong din sina Bernadeth Pons na may pitong puntos at si Negrito na may 3 puntos kasama ang krusyal na 7 excellent sets.

Una munang magsasagupa ang Petro Gazz, na nabigo sa Chery Tiggo 21-25, 25-18, 25-22, 19-25, 13-15, at ang puwersado ipanalo ang mga natitirang laro na Capital1 matapos na huling mabigo sa Creamline Cool Smashers, 18-25, 14-25, 15-25.

Bitbit ng Petro Gazz ang kabuuang 4-2 panalo-talong record para manatili sa dalawang koponang nass ikalimang puwesto kasalo ang Chery Tiggo. Nanganganib naman ang Capital1 na may 1-5 panalo-talo karta na mapatalsik sa torneo kung mabibigo pa ito saga natitira nilang laro.

Tutok naman sina Abigail Marano at mga Crossovers hindi lamang sa ikatlong sunod na panalo kundi pati pagsalo sa liderato sa pagsagupa sa NXLed Chameleons na bawal kumurap sa huli nitong mga laban upang makaiwas sa maagang bakasyon.

Nalublob ang NXLed sa masaklap na 1-4 karta matapos malasap ang 17-25, 19-25, 20-25 kabiguan sa kapatid na koponan na Akari Chargers habang ang Chery Tiggo ay nasa tabla sa ikalimang puwesto na may 4-2 record.

Pnakatampok ang laban sa pagitan ng Cignal HD Spikers na galing sa pagwawagi sa 25-7, 25-16, 25-16 sa Strong Group Athletics para pagandahin ang kartada sa 4-1 panalo-talo sa likod lamang ng nasa unahan na Creamline na bitbit ang 5-1 record.

Importante para sa HD Spikers na makamit ang panalo na magtutulak dito para makasalo sa liderato bagaman inaasahan itong mahihirapan sa pagsagupa sa Cool Smashers na nakatuon sa ikaanim na panalo sa loob ng pitong laro na magbabalik dito para kapitan ang solong liderato. (Lito Oredo)