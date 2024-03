Quiboloy naka-fentanyl din ba?

Kahit na siya’y “appointed son of God” (sabi niya) na gaya ni Jesus Christ, hindi nakaligtas sa tawag ng Senado si Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ (KOJC).

Pinaaaresto ng Senate committee on women, children, family relations and gender equality si Quiboloy na nagpatigil ng malakas na lindol dahil nga siya diumano’y anak ng Diyos.

“Ako lang ang makakapirma ng kaligtasan ninyo,” sabi niya minsan sa kanyang mga alipores na nai-video at nag-viral sa social media.

Inako ni Quiboloy ang “pagnipis” ng makapal na traffic ng mga sasakyan sa EDSA nang magkaroon ng pandemic na naging dahilan sa pagdalang ng mga sasakyan dito.

Inako din ni Quiboloy ang pagpapasara sa ABS-CBN network ng gobiyerno ni Pangulong Digong.

Kinutya kasi ng komedyante at TV personality na si Vice Ganda sa sinabi ni Quiboloy na pinatigil ang lindol at hinamon siya nito na lutasin ang heavy traffic sa EDSA at ipasara niya ang ABS-CBN.

“O ayan, napatigil ko ang trapik sa EDSA at napasara ko ang ABS-CBN, ano ngayon ang masasabi mo, Vice Ganda?” sabi Quiboloy sa kanyang pag-aari na TV network na Sonshine Media Network International (SMNI). Note ang paggamit ng “Sonshine” na ibig ipahiwatig ay ang kanyang pagiging anak ng Diyos.

Ang “anak ng Diyos” ay nagtatago na ngayon dahil sa mga warrants of arrest na inisyu ng Senado at Kamara de Representantes dahil naman sa violation of broadcast franchise ng SMNI.

Natatakot din ang “anak ng Diyos” na baka raw pinapapatay siya ng US Central Intelligence Agency (CIA) at Federal Bureau of Investigation at kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos.

Kung si Jesus Christ ay hindi natakot na mapako at mamatay sa krus dahil sa kanyang mga pagturo, bakit natatakot ang “kapatid” ni Jesus na si Quiboloy na mamatay?

Pagpalagay natin na papatayin nga siya, ‘di naman siya masasaktan na gaya ng ginawa kay Jesus dahil babarilin lang naman siya.

‘Di ba, di naman masakit ang tamaan ng bala—ang masakit ay yung saksak ng kutsilyo—kung totoo man na papatayin siya ng CIA at FBI.

Naka-Fentanyl din ba si Quiboloy?