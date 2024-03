PSC Chair Richard Bachmann panauhin sa PSA Forum

MAGSASAGAWA ang Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum ng isang espesyal na sesyon sa Martes Santo (Marso 26) para talakayin ang desisyon ng World Anti-Doping Agency (WADA) na alisin ang Pilipinas mula sa watchlist nito dahil sa pagsunod sa mga alintuntunin nito.

Pangungunahan nina Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Richard Bachmann at Executive Director Paulo Francisco Tatad ang panel of guests sa 10am session na gaganapin sa conference hall ng Rizal Memorial Sports Complex, kasama rin sina Philippine National Anti-Doping Organization officials Dr. Alejandro Pineda at Nathan Vasquez.

Sa pagtatapos ng pagsunod sa WADA Code, ang watawat ng Pilipinas ay nakatitiyak na ngayon na ililipad sa darating na Paris Olympics, Paralympic Games at sa hinaharap na rehiyonal, kontinental at pandaigdigang kampeonato.

Ang espesyal na sesyon ay handog ng San Miguel Corporation, PSC, Philippine Olympic Committee, MILO, PLDT/Smart at ang 24/7 sports app sa bansang ArenaPlus.

Ang programang pampubliko sa palakasan ay naka-livestream sa pamamagitan ng PSA Facebook page fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at naaantala sa Radyo Pilipinas 2, na nagbabahagi din ng link sa opisyal nitong Facebook page na Radyo Pilipinas 2 Sports. (Lito Oredo)