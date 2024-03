Pinababantayan ng isang mambabatas ang presyo ng gulay at isda ngayong Holy Week upang maproteksyunan umano ang mga mamimili laban sa labis na pagtaas ng presyo.

Iminungkahi rin ni AGRI party-list Rep. Wilbert Lee ang paglalagay ng suggested retail price (SRP) sa mga pangunahing bilihin bukod sa price monitoring na ginagawa ng Department of Agriculture (DA).

“Natutuwa po tayo na araw-araw ay may update ang DA sa kanilang website sa presyo ng karne, isda, at gulay. Pero na-pansin po natin na prevailing retail prices ang nakalagay. Mas mainam siguro kung maglagay din ng SRP para magkaroon ng batayan ang ating mga kababayan kung overpriced na ba o hindi ang binibili nilang mga paninda,” giit ni Lee.

Bagama’t natural umano na tumaas ang presyo ng gulay at isda kapag Holy Week, sinabi ni Lee na dapat bantayan pa rin ito ng DA at Department of Trade and Industry laban sa hindi makataru¬ngang presyo.

Ayon sa DA inaasahan na tataas ang presyo ng gulay at isda ng 10 hanggang 20%.

“If there is ample supply of fish, then the price increases should not be so significant even though it is the Holy Week. Huwag naman po nating pabigatin pa ang pasanin ng marami nating kababayan,” dagdag pa ng kongresista. (Billy Begas)