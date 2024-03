Nagpalabas ang gobyerno ng P6.03 bilyon na pondo para maipatupad ang Fisheries Infrastructure Development Program ng Philippine Fisheries Development Authority.

Layon ng pondo na maayos ang mga fish port sa buong bansa at makasabay sa ibang mga bansa na naghahango ng mga isda sa karagatan at maibaba ang kanilang mga huli para sa mas malaking kita ng mga mangingisda.

Ang Special Allotment Release Order ay pinirmahan ni Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman upang pondohan ang pagsasayos at pagpapaganda sa siyam na Regional Fish Ports partikular sa Navotas, Iloilo, Zam-boanga, Camaligan, Lucena, Sual, Davao, General Santos at Bulan Fish Port.

“Enhancing and maintaining strategic and globally competetive fish ports would allow our ships and crews access to essential supplies and services, and for vessel operators to successfully bring in their catches, safeguarding the livelihood of our fishermen,” ayon sa kalihim.

Sinabi ni Pangandaman na kapag maayos at napangalagaan ang mga fish port, mas malaking pakinabang ito sa kabuhayan ng mga mangingisda at sa pag-angat ng komunidad. (Aileen Taliping)