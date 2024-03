Para hindi mahaba ang pila ang pila sa mga ticketing counters.

Bahagi ito ng naging paliwanag ni Department of Transportations (DOTr) Secretary sa media nang siya ay makapanayam sa pagbisita sa Manila North Port bilang bahagi ng pagmonitor sa daloy ng mga mananakay sa barko ngayong panahon ng Semana Santa.

Si Bautista ay sinamahan ni Philippine Ports Authority (PPA) GM Jay Santiago sa pag-iikot sa naturang passenger terminal na nagsisilbi sa mga pasaherong tutungo ng Visayas at Mindanao.

Ayon kay Bautista, panahon na para pag-aralan ang naunang online ticketing system na inisyal na ipinatupad ng PPA sa mga shipping companies matapos maobserbahan ni GM Jay Santiago na paulit-ulit ang mga eksena ng mahabang pila ng mga pasahero sa mga ticketing booths sa mga pantalan tuwing sasapit ang ganitong panahon.

“Actually merong ganong proyekto na ginawa ang PPA. Siguro baka kailangan lang i-review and work it with the shipping companies. Kasi maganda yung marami tayong options. Isa yan sa mga options kaya ako sa tingin ko dapat pag-aralan din yan, ituloy yung programa,” klarong banggit ni Bautista sa panayam sa kanya.

Matapos ang paghahayag ng suporta sa nabanggit na programa ng PPA, personal din na nanawagan si Bautista sa mga shipping companies na itaas ang kalidad ng serbisyo ng mga ito sa mga pasahero.

“Nanawagan parin kami dun sa mga shipping companies na i-improve nila yung kanilang mga booking systems. Mas importante maayos yung booking sytems nila. Parang sa airlines, pwede kang bumili ng ticket online, pwede kang bumili ng ticket sa mga travel agencies. Maraming options, siguro ganun din dapat ang mangyari sa mga shipping companies natin para hindi mahaba yung pila sa mga counters,” banggit ni Bautista.

“Well siguro dapat kausapin natin yung mga operators, para sa kanila rin yan. Kasi katulad nangyari sa airlines, hindi namin minandate yan pero dahil makakabuti sa negosyo nila, ginawa nalang nila yun. Siguro ganon din dito sa shipping industry,” ayon pa kay Bautista.

Nasa 10 porsiyento ng kabuuang bilang ng passenger shipping companies sa bansa ang gumagamit na ng online ticketing.