Nalagasan na ng mahigit 400 miyembro ang New People’s Army (NPA) na armadong grupo ng Communist Party of the Philippine mula January hanggang March ng taon na ito, ayon sa ulat ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict nitong Lunes.

Sa virtual na balitaan, sinabi ni NTF-ELCAC Executive Director, Undersecretary Ernesto Torres Jr. ito ay sa kabila ng ‘disinformation campaign’ ng mga rebelde na may presensya pa sila sa mga ibang malalayong lugar o probinsiya.

Para kay Torres ginagawa na lamang ng CPP-NPA ito dahil unti-unti nang nagagapi ng tropa ng pamahalaan ang pwersa ng mga rebelde at sinisikap naman ng NTF-ELCAC na mapasuko na lamang ang iba pang NPA sa pamamagitan ng amnestiyang inialay ni Pangulong Bong Bong Marcos para bigyan daan ang kapayapaan at kaunlaran sa mga lugar na dating pinepeste ng CPP-NPA-NDF.

Ani Torres, kadalasan, mas napapaslang ang mga miyembro ng NPA sa kanilang panliligalig sa mga lugar na nakuha na ng NTF-ELCAC ang simpatiya ng kanilang tagasuporta sa pamamagitan ng pagbababa ng mga serbisyo ng pamahalaan.

Ginagawa na lamang ng NPA ang mga ito upang palitawin na ang kanilang pwersa ay malakas pa para na rin sa paparating na anibersaryo ng kanilang samahan sa March 29.

Ngunit, imbes na mapagtagumpayan, ang mga engkwentro ay nagreresulta lamang sa kamatayan ng ibang NPA members at ang pagsuko naman ng ilan sa kanila. Kasama na rito ang pagkumpiska ng matataas na kalibre ng baril, pampasabog na gamit sa kanilang mga guerilla operations.