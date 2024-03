Nagkainitan ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation (NBI) at Timor-Leste government nang magtungo roon ang NBI team upang kunan ng larawan ang naarestong si dating Negros Oriental Rep. Arnolfo “Arnie” Teves Jr. bilang “proof of life”.

Ibinahagi ni NBI Director Atty. Medardo G. De Lemos na hindi naging madali ang naging trabaho ng kanilang team dahil muntik na silang umuwing luhaan.

Ani De Lemos, pakiramdam nila ay pinahirapan sila ng mga opisyal doon sa unang araw pa lamang kaya hindi nila nakunan ng litrato si Teves.

Kinailangan pa nilang kausapin si Timor-Leste President Jose Ramos-Horta para lamang makunan ng larawan at fingerprint ang dating kongresista upang maipakita ito kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at kay Pangulong Ferdinand “Bong-bong” Marcos Jr.

Sa kabila ng pakikipag-usap nila sa presidente ng Timor-Leste, pinahirapan pa rin silang makakuha ng larawan at finger-print ni Teves.

“Nagkaroon ng maraming diskusyon doon, medyo kung minsan mainit, emotional siguro dahil na rin sa panahon doon,” pag-lalahad ni De Lemos.

Kahit na raw ang abogado ni Teves sa Timor-Leste na dating justice minister doon, pumapalag din sa kanilang kahilingan.

“Matagal ang negotiation para makita namin si congressman Teves,” ayon sa NBI chief.

Noong nakausap ng NBI team si Teves, natatakot daw itong bumalik sa Pilipinas dahil baka siya ay ipatumba.

“Sabi niya takot akong bumalik ng Pilipinas. Natatakot siya na baka raw may mangyaring masama sa kanya,” pagkukuwento ni De Lemos.

Tiniyak naman ni De Lemos kay Teves na walang mangyayaring masama sa kanya dahil ito umano ang commitment niya kay Horta.

Kinakailangan pang dumaan sa hearing sa Timor-Leste si Teves kung saan ipinadala na ng NBI ang mga dokumento hinggil sa resolusyon ng korte sa Maynila, ang pagkansela ng Department of Foreign Affairs sa pasaporte sa dating kongresista at ang pagdeklara rito bilang terorista.