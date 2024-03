Nagsisi!Alex ginawang tanga ng  unang dyowa

Aliw talaga si Alex Gonzaga. Lalo na ngayon na kasama na niya ang mister niyang si Mikee Morada sa Amerika.

Sa broadcast channel ni Alex sa Instagram ay pinost nga niya ang pagsalubong niya kay Mikee sa airport.

“Kalandian at katarantaduhan combined!” chika ni Alex.

At sa channel pa rin niyang `yon sa IG ay nagpa-‘Ask me questions’ nga siya, o open forum. At siyempre, sinagot niya ang mga tanong sa kanya ng mga follower niya.

Unang tanong, ‘one thing you regret the most?’

“When I got married, ayoko muna mabuntis.

“Wala pala sa akin ang pagpaplano nun!” sagot ni Alex.

Kasunod na tanong, ‘ano nagbago sa dating Alex sa Alex ngayon?’

“I can control my emotions and thoughts more. No more what you see is what you get,” sey niya.

Pangatlong tanong, ‘books recommendation plssss.’

“Bible. ‘Di ako mahilig magbasa, mas visual akong tao. So kapag nagbabasa ako ibang libro nagu-guilty ako na sana Bible na lang read ko,” sagot niya.

Pang-apat na tanong, ‘What is the biggest mistake in your life?’

“First boyfriend ko. Mali talaga. Until now pag naiisip ko mga pinaggagawa at pina-feel niya sa akin.

“Mali. Dapat ‘di ko tinolerate kaso tanga-tanga tayo dahil bagets at unang pag-ibig kaya ganun. Pero mali talaga. Mistake na malala. Haha!” pag-amin niya.

At pang-limang tanong, ‘how to let go people?’

“Think of yourself more. ‘Di na sila nakakatulong sa growth mo. Unahin mo sarili mo. Cut,” chika niya.

At panghuling tanong, ‘how to be the best wife?’

“Love him at his worst. Hirap te. Haha!” aliw na sagot niya.

Oh, bongga, di ba? Pero may point ang mga sagot niya, na hindi pinaplano ang pagkakaroon ng anak, dahil ang Diyos lang ang puwedeng magsabi kung kailan siya bibiyayaan ng sanggol.

At sino kaya ang first boyfriend niya na pinagsisihan niya na ginawa siyang tanga?

Well… (Dondon Sermino)