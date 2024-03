Misis inatado ni Mister sa Trabaho

TINUTUGIS ngayon ng pulisya ang isang mister matapos nitong sugurin sa trabaho ang kanyang misis at pagsasaksakin ito hanggang sa mamatay noong Linggo nang gabi sa Imus City, Cavite.

Binawian ng buhay habang ginagamot sa Our Lady of the Pillars Hospital ang biktimang si alyas ‘Maribel,’ 38 anyos at stay-in cashier sa Farmgate Kitchen sa Barangay Bucandala 3, Imus City, Cavite.

Target naman ng manhunt operation ang asawa nitong si alyas ‘Arnold’, nasa hustong gulang, ng Jade Residences sa Barangay Malagasang 1-D, Imus City, Cavite.

Sa ulat, nabigla ang mga kasamahan ng biktima nang sumugod ang suspek sa kanilang trabaho bandang alas 11:30 nang gabi.

Nang makita ng suspek ang asawa, wala umanong salitang sinugod nito ang huli at pinagsasaksak ito sa iba’t-ibang bahagi ng katawan.

Matapos ang pananaksak, tumakas ang suspek dala ang patalim na ginamit sa krimen habang ang isinugod sa ospital ang biktima pero namatay din ito habang ginagamot.

Inaalam pa ng pulisya ang motibo ng suspek sa pagpatay sa kanyang misis. (Gene Adsuara)