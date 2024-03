Nagpositibo sa virus na rabies ang golden retriever na si “Killua”, na pinalo hanggang sa mapatay ng isang tanod sa Bato, Camarines Sur, ayon sa animal rights group na Philippine Animal Welfare Society (PAWS).

Sa kabila nito, maaaring hindi umano accurate ang rabies test kay Killua dahil limang araw na itong nakalibing bago isalang sa testing at maaaring kontaminado na ang lugar dahil doon din kinakatay ang mga nahuhuling asong gala.

Gayunman, pinayuhan ng PAWS ang mga nakalmot o nakagat ni Killua na magpabakuna laban sa rabies upang makasiguro na hindi sila tatamaan ng virus.

“This includes pet owner Vina Arazas who hugged the bloodied body of her beloved dog when she found him at a known dog slaughter area in Sta Cruz, Bato, Camarines Sur,” ayon sa grupo.

“PAWS is making this announcement to ensure that any bites or scratches will be reported promptly in the interest of public health and safety,” dagdag pa nila.

Tiniyak ng PAWS na itutuloy nila ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa lalaking pumatay kay “Killua” dahil sa paglabag sa Republic Act (RA) 8485.