Kathryn kinabog si Nadine

Ngayon ang 28th birthday ni Kathryn Bernardo. Pero parang dumating nang maaga ang mga magagandang regalo sa kanya bago pa man sumapit ang kanyang kaarawan.

Halos buwan-buwan ay may mga bago siyang launching ng product endorsement .

Si Kath na nga ang bagong Endorsement Queen!

Nauna na naming isinulat dito sa Abante na ngayong birthday month ng Asia’s Phenomenal Superstar ay may dalawang malalaking brand na ilulunsad siya bilang endorser.

Nauna na nga ang canned tuna last week at kahapon ay inabangan sa online world ang launching niya bilang kauna-kaunahang brand ambassador ng sikat na international make up, skin care and perfume brand).

Kung matatandaan, last year ay gumawa na ang aktres ng isang video campaign para sa bagong perfume line mula sa kaparehong international beauty company. Maganda ang naging reception dito, nag- trending ang campaign nang ni-launch ito noong August 2023.

Maging si Nadine Lustre ay gumawa rin ng video campaign para sa nasabing pabango na pinag-usapan rin sa social media noong November 2023.

Tsika ng mga netizen, mukhang tinest daw muna ng nasabing global beauty brand ang power ng dalawang aktres, saka pumili ng kauna-unahan nilang Philippines Brand Ambassador.

Kinabog ni Kath si Nadine!

Bongga ni Kathryn ha, endorser na siya talaga ng international brand. Siya ang representative ng ating bansa sa mga global events ng nasabing kompanya.

Congratulations and Happy 28th Birthday Kathryn!