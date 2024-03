Joey ‘di bet maging National Artist

Favorite topic ngayon ang tungkol sa pagiging ‘National Artist’, ha!

May mga pangalan na lumalabas na dapat gawing National Artist.

Nandiyan si Regine Velasquez. May nagsabing dapat ay si Lea Salonga.

At heto, pati pala sina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon, o TVJ ay sina-suggest na rin na gawing National Artist. At siyempre, dapat isali ang show mismo na ‘Eat Bulaga’.

Pero, heto nga ang chika ni Joey:

“May nag-suggest gawin na raw kaming National Artists pati Eat Bulaga. Sabi ko wag na. Gawin niyo na lang kaming function all artists!

“Eh kasi we’ve covered nearly everything—-radio, TV, newspaper, recording, movies, arts, politics, etc. pero seriously, starting today watch our Lenten offerings in EB. Thanks!”

Ay, kaloka! Iba talaga ang utak ni Joey.

Well, bongga naman talaga ang TVJ, na magli-limang dekada na sa showbiz, o sa telebisyon, ha! At hanggang ngayon ay nananatili pa rin silang kumakayod, at hindi mapatumba sa kanilang kinalulugaran.