Jockey Hernandez ipinanalo si Ridgers

NAGPASIKPAB ang kabayong si Ridgers matapos manalo sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na inilarga sa Metro Turf saTanauan City, Batangas nitong Linggo.

Ginabayan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez, ipinuwesto muna nito si Ridgers sa panglima ilang metro paglabas ng aparato.

Nasa unahan si Wide Oval, pangalawa si Memorable Julliane, tersero si Vezzali habang pang-apat si Warhammer sa kalagitnaan ng karera.

Subalit malakas ang dating ng Ridgers, pagsapit ng far turn ay inagaw na nito ang bandera at nakakapit sa kanya ang mahigpit na karibal na si Vezzali.

Sa huling kurbada ay dalawang kabayo na ang abante ni Ridgers kaya naman magaan nitong tinawid ang meta ng may limang kabayo ang agwat sa pumangalawang si Vezzali, tersero si Warhammer.

Inirehistro ni Ridgers ang tiyempong 1:27 minuto sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Louise Ann Decena ang P22,000 added prize.

Kinubra naman ng breeder ng nanalong kabayo ang P45,000 habang P1,000 at P500 ang second at third placer, ayon sa pagkakasunod.

Walong karera ang inilarga ng Metro Manila Turf Club, Incorporated (MMTCI) nitong Linggo kaya masaya ang mga karerista sa kanilang paglilibang. (Elech Dawa)