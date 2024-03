Jimmy Butler, Bam Adebayo ginasolinahan Heat vs Cavs

PITONG players ni coach Erik Spoelstra ang umiskor ng 10 pataas at inilampaso ng Miami Heat ang Cleveland Cavaliers 121-84 Linggo ng gabi.

Sa tindi ng inilalaro ng Heat, may eksena na kumaripas sina Jimmy Butler at Bam Adebayo sa 2-on-0 fastbreak at nagpasahan pa – nagkahiyaan na kung sino ang titira.

Naglista ng 59 points ang reserves ni Spoelstra sa pangunguna ng 18 ni Haywood Highsmith.

Tumapos si Adebayo ng 15 points, 16 rebounds, may 15 markers din si Butler at lumamang hanggang 45 ang Miami sa fourth quarter.

Nanatili sa 7th spot sa East ang Heat (39-32) kabuhol ang 76ers na 121-107 winner sa Clippers kahapon din.

Nag-iisa si Evan Mobley (15) na umiskor ng 10 pataas sa Cleveland, unang pagkakataon na isang player lang ang naka-double digits sapol noong January 30, 2008. Sa larong ‘yun, si LeBron James lang ang naka-double figures sa Cavs.

Nakabawi ang Miami mula sa 23-point loss sa New Orleans noong Biyernes.

“Even after a night like the other night, when it’s a really lopsided loss and you can erroneously say, ‘that’s a listless team,’ it’s not,” salag ni coach Spo. “This is a team that cares deeply.”

Nanatili sa No. 3 sa East ang Cavaliers (43-28). (Vladi Eduarte)