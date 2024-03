Inusisa sa 69: Kim may ‘K’ talakan kababuyan ng basher

Eh dapat lang naman palang talakan ni Kim Molina ang basher na nagkomento sa wall niya.

Actually, hindi lang naman ang tungkol sa pagiging mukhang kargador ni Jerald Napoles ang pinalagan ni Kim, kundi `yung kababuyan ng netizen na ‘yon.

“Ito ang sinabi nang nag-comment kaya nasabihan siya ni Kim Molina nang bastos!” sabi ni Gerald.

Pinost nga ni Gerald ang mensaheng ito ng basher na, “Na-69 na po ba kayo ng jowa mong mukhang kargador?”

Oh, ‘di ba? Kaloka ang komento at walang respeto sa pagkababae ni Kim, ha!

“Hindi nabastusan si Kim Molina dahil sinabihan akong “mukhang kargador”. In fact, proud si Kim na pinagdaanan ko ito.

“Just clarifying which is which. Love you Kim.

“Ako ang personal mong kargador forever Kim.

“Trivia : Nag-kargador talaga ako dati sa Divisoria as a sideline habang naga-apply nang scholarship para makapag-aral. Proud ako dun!

“Queen things!” sunod-sunod na komento, depensa ni Jerald para kay Kim.

Nilinaw rin ni Kim na hindi siya balat-sibuyas, na basta-basta na lang pumapatol sa mga basher.

“May nag comment na pag nasa social media raw, wag balat sibuyas. Basically hayaan na lang. Well totoo naman din sinabi niya. Pero ulitin ko lang at copy paste ko na lang reply ko doon: Hindi po ako balat sibuyas. Kung iisa-isahin ko lahat ng natatanggap naming dummy bash araw-araw, baka crispy onion rings na handa namin errrrday. lol.

“With this post I’m pointing out the unfair entitlement of people belittling hands-on laborers. Someone needed to speak out, and so I did!”

Well, kung may karapatang manlait ang mga basher, may karapatan ding tumalak ang mga artista, no! (Dondon Sermino)