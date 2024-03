MAHIGIT sa 300,000 mga pasahero ang dumagsa sa Paranaque Integrated Terminal Exchange (PITX) nitong weekend.

Dumagsa ang mga papauwing pasahero para gunitain sa kanilang lalawigan ang Semana Santa kasama ng kanilang pamilya.

Ayon kay Jason Salvador, pinuno ng Corporate and Government Relations ng PITX, nasa 30,000 ang naitalang mga pasahero noong Biyernes, 127,000 noong Sabado at 101,000 nitong Linggo.

Inaasahan na mas dadagsa pa ang mga pasahero simula bukas nang hapon dahil ito ang huling araw na may pasok sa mga opisina at eskuwela.

Sa kabuuan, 1.8 milyong mga pasahero ang inaasahang gagamit ng PITX sa panahon ng Mahal na Araw.

“Nakipagpulong po tayo sa ating mg transport stakeholders tulad ng mga bus operator, Department of Transportation (DoTr) at LTFRB para sa karagdagang mga masasakyan. Ang kagandahan nito, nag-okay naman sila at ang LTFRB, maglalagay pa sila ng kawani nila on the ground para kung kailangan ng additional buses ay madali na makakapag deploy at hindi na maghihintay ng matagal ang mga pasahero,” pahayag ni Salvador.(Betchai Julian)