Eman Bacosa umupak ng 3rd round Ko win

Ipinalasap ni rising star Emmanuel Joseph ‘Eman’ Bacosa, sinasabing anak ni Manny Pacquiao, ang malalakas nitong suntok matapos pasukuin ang Davaoeno boxer na si Jan Clyde Langahin sa pamamagitan ng third-round referee stoppage sa kanilang four-round lightweight bout, Linggo ng hapon, sa sa Blow-By-Blow boxing event sa Okada Manila Hotel and Casino sa Paranaque City.

Binira ng magkakasunod na banat ni Bacosa si Langahin upang mapilitang ipatigil ni referee Elmer Costillas ang kanilang laban sa oras na 1:00 ng third round upang mas mapahaba ni Bacosa ang kanyang winning streak sa tatlo kaantabay ang tatlong knockouts.

“Nag-advice siyang (Manny Pacquiao) lagi kang mag-train hard, huwag mo indahin ang both fights, kung ano iyung training mo noong nakaraan, ganoon pa rin ang gagawin mo sa susunod. Keep on improving lang,” pahayag ni Bacosa sa harap ng media. “Masayang-masaya ang puso ko saka nagpapasalamat ako sa lahat ng taong sumusuporta sa akin, saka sa pamilya ko, sa daddy ko, na pinagkukunan ko ng motivation at inspirasyon.”

May pagkakataon na mapapatumba ni Bacosa (3-0-1, 3KOs) si Langahin sa unang round pa lamang matapos magpatama ng mga solidong suntok kabilang ang ilang straight at hooks sa mukha na nagpa-atras nang husto sa kalaban. Subalit bahagyang nawala ang momentum sa isang pagkakamali ng referee, dulot ng pagtunog ng clapper na senyales ng 10 segundong nanatili sa laro. (Gerard Arce)