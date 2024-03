Double standard kay ‘Killua’?

Napakaraming netizens ang nadurog ang puso sa sinapit ng asong golden retriever na si “Killua” sa Camarines Sur, na pinatay sa palo ng isang tanod dahil nang-atake raw ng mga tao at nangagat.

Puro puna ng ilan nating kurimaw, paano naman ang nabiktima ng aso?

Sa post sa social media ng amo, talaga namang nakakaawa ang aso na makita mong patay na at nakalagay na sa sako. Para nga namang miyembro na ng pamilya ang turing ng kaniyang furmom kay Killua.

At dahil may breed bilang golden retriever, may reputasyon na mabait ang naturang uri ng aso na mas malaki ang sukat kaysa sa karaniwang askal, o aspin. Pero hindi naman ibig sabihin noon eh hindi na ito mangangagat dahil aso pa rin naman siya.

Sa kuwento ng tanod na umaming pumalo at pumatay kay Killua, nang-atake raw ito ng matandang babae. Ang matandang babae, kinumpirma naman ang bersiyon ng tanod. Nakagat nga raw siya sa paa at natumba.

May panayam din siya na inatake na siya ng high blood dahil sa nerbiyos. At kung hindi siya nasaklolohan ng tanod, baka nga raw nauna pa siyang natodas sa aso.

Matapos itaboy ang aso, kuwento ng tanod, siya naman daw ang hinarap ni Killua at nahagip siya ng kagat sa may bandang paa rin. Kahit nga raw ang asawa niya, gusto ring sagpangin ng aso.

Dahil sa pangamba na may makagat pa si Killua na patuloy sa paggala sa kalye, hinabol ng tanod ang aso na hindi batuta ang hawak kundi dos por dos.

At nang magkaharap sa kalye ang dalawa, todas ang aso sa palo. Ang mga pangyayari, nadale naman sa CCTV camera. Pati nga kung papaano nakalabas ng bahay ang aso, nahuli-cam na tumalon pala sa mula sa bubungan ng kaniyang bahay.

Ang tanong mga kurimaw natin, ilang minuto bang nasa kalye si Killua, at nasaan ang mga amo niya para hanapin siya? Tingin kasi nila, baka hindi umabot sa kaawa-awang kalagayan ang aso kung kaagad siyang hinanap.

Naaawa man ang mga kurimaw natin kay Killua, pero iniisip din nila ang kalagayan ng matandang babae na inatake at kinagat ng aso. Sa laki kasi ng mga golden retriever, talagang matatakot ka lalo na kung hindi ka naman pamilyar sa mga breed ng aso.

Posible kayang naging “maharot” lang si Killua sa matanda? Pero bakit siya nangagat gaya ng kuwento ng matanda? At kung makikita rin naman sa CCTV footage, tila pasugod o palapit si Killua sa tanod kaya nadale siya ng hampas ng kahoy.

Tanong tuloy ng mga kurimaw natin, kung karaniwang askal o aspin kaya si Killua, ganoon din kaya ang simpatiya na makukuha niya sa netizens? At kung binatang pogi ang tanod, maging hero naman kaya siya sa paningin ng netizens dahil sa pagsagip niya sa matandang babae?

Ang matinding tanong pa ng mga kurimaw natin, ano raw ba ang SOP o patakaran sa mga aso na nakakagat ng tao at namatay? Dapat bang pinutol ang ulo ni Killua para naipasuri sa laboratoryo kung may rabies ito? Pero dahil ba sa isa siyang golden retriever na may breed at alaga, sure na bang wala siyang rabies nang mangyari ang insidente?

Sa dami ngayon ng mga nakakagat ng hayop at may mga namamatay sa rabies, at may nalapa pa ngang bata, maiiwan ang tanong kung ano nga ba ang mas mahalaga: buhay ng tao o buhay ng aso?

Sana lang eh may mapulot na leksyon ang mga fur parent sa nangyari kay Killua.

At huwag naman sanang ma-discourage ang mga tanod o sino man na tumulong pa rin kapag may nakitang aso [may breed man o wala] na may inaatakeng tao na walang kalaban-laban gaya ng mga matatanda at bata.

Dun sa kumakampi sa aso, hindi sa Tanod, aba’y pakagat kayo para maintindihan nyo. Walang mali kung napatay ang aso pero kung kinaldereta, dun may sabit ang Tanod. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”